Ракетный обстрел Киева: Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате ракетного удара по Киеву, произошедшего ночью 24 июня. А именно:

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– лечение;

– реабилитация;

– психологическая помощь.

Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений, сообщили в Фонде.

Если вам или тем, кого вы знаете, необходима помощь, обратитесь в Фонд: мессенджер или по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).