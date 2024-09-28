Гетман-строитель и просветитель Иван Мазепа и Курщина

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Итак, гетман Иван Степанович Мазепа. Каких смысла и удачи искал на Курщине украинский гетман? Несмотря на то, что с момента его отхода в мир иной прошло более 3 столетий, фигура гетмана Ивана Мазепы остается в современной России, как и в России старой, демонической. Для россиян Мазепа только предатель, подвергнутый московской православной церковью анафеме за то, что в войне России со Швецией 1700-1721 годов решил в конце концов выступить на стороне шведского короля Карла XII. То, что в этой войне Иван Мазепа мог бороться за какие-то свои интересы или интересы Украины, как государства, россиянами во внимание не принимается. И это вполне закономерно: в понимании современной русской идеологии правы в исторической перспективе только борющиеся за российские национальные интересы, все остальные – враги.

И тем не менее, основанные им села его как были, так и остались, даже названия свои сохранили. Его земля, его села, его след. Не смогли россияне выгрызть Мазепиные корни из Курщины за более чем три столетия.

До того, как самому стать гетманом, с 1669 года Иван Мазепа служил при гетмане Правобережной Украины – Петре Дорошенко. Тогда все имения Мазепы были именно на Правобережье. Дорошенко стремился соединить берега Днепра в одном государстве. Этого жаждал и гетман Левобережной Украины – Иван Самойлович. На левом берегу под булавой Самойловича власть принадлежала козакам, присягнувшим на верность московскому царю. А вот на правом берегу продолжались стычки: с одной стороны, лагерь Дорошенко в союзничестве с татарами — под эгидой Османского султана; с другой — лагерь Михаила Ханенко в союзе с польской Речью Посполитой.

В конце концов от всех междоусобий Правобережья в 1674 году выиграл Самойлович, – тот факт, который украинцам нужно всегда учитывать при строительстве своего государства. Присягнуть на верность царю гетман Дорошенко отказался, а потому многих участников тех событий арестовали и отдали московитам на допросы. Ивана Мазепу тогда доставили в Батурин, в резиденцию Самойловича. Гетман оценил ум и дипломатические навыки Мазепы и вызволил его из неволи, взяв на службу. Так и оказался Мазепа на Левобережье особо без денег за душой. Получал жалованье только как член правительства Самойловича.

Гетманщина по обоим берегам Днепра продержалась до 1686 года — тогда по Андрусовскому миру Украину разделили Московское Царство и Речь Посполитая. Вскоре сам Самойлович стал жертвой интриг — Москва обвинила его в измене и выслала в Сибирь, – наука для всех колаборантов и предателей.

Тогда козаки Левобережья избрали гетманом Мазепу. Как гетман Иван Степанович получил от Войска Запорожского "на булаву" – села, доход с которых он имел для своего содержания и выполнения представительских функций. Эти имения лично Мазепе не принадлежали – были государственной собственностью.

Гетман Мазепа заботился и о козацком государстве, и о собственном интересе: впоследствии приобрел поместья не только в Украине, но и на территориях собственно московского царства. В этой связи он обратился к Петру I с просьбой утвердить приобретение этой земли. 13 декабря 1703 г. царь Петр I дал согласие на приобретение земель и своей грамотой закрепил эти земли за гетманом Мазепой. Именно так Иван Мазепа стал землевладельцем на Курщине.

В начале XVIII века московско-козацкое приграничье оставалось малозаселенным. Мазепа получил в Рыльском уезде фактически пустоту, которую нужно было осваивать, фактически "дикое поле". В его интересах было заселить эти земли именно украинцами. Но как это сделать, ведь на козацком Левобережье тогда не было крепостного права — его навязала царица Екатерина II только в конце XVIII века. А при Мазепе крестьяне были свободными людьми: работали на себя, платили налоги. Конечно, выполняли определенные повинности в пользу государства, местной общины или монастырей. Следовательно, Мазепа не мог насильно переселить свободных украинских крестьян из Гетманщины на Курщину. Их нужно было поощрить и справился гетман с этим блестяще

Иван Степанович издал отдельный универсал, по которому посполитого крестьянина можно было привлекать к отработке повинностей не чаще одного-двух дней в неделю. И это была не барщина, а публичные работы.

Прежде всего, переселенцев освобождали от уплаты налогов и отработки повинностей на 3-5 лет — в зависимости от ситуации в каждом конкретном населенном пункте. Мазепа заботился, чтобы у переселенцев было все необходимое для жизни и хозяйствования. Он ввел своеобразную жилищную программу: в селах строили дома и церкви. При церквях открывали школы, в которых детей обычных украинских селян грамоте обучал священник. И хотя сейчас трудно точно воспроизвести функционирование бань в селах под рукой Мазепы, но упоминание о них в источниках есть. В то время общественная баня была признаком достаточно прогрессивного управления. В некоторых селах дважды в год проводили ярмарки. Да и вообще Иван Степанович стремился строить украинские села на Курщине такими, какими они были на Гетманщине.

Таким путем, Мазепе на Курщине стало принадлежать уже 40 сел, слобод и хуторов. Чтобы создать такое количество населенных пунктов на необжитых территориях, Мазепе понадобилось менее 10 лет. Влияние гетмана отразилось и в топонимике — преимущественно в селах, входящих в современный Рыльский район Курской области.

Происхождение названий новопосаженных слобод было разным. Одни происходили от имени владельца – Ивановка, Ивановская, Ивановское. Вторые — отчества украинского гетмана — например Степановка. В конце концов были и более традиционные: Мазеповка или Мазепинцы. Конечно, были и другие, прямо не связанные.

Чем были богаты курские имения Мазепы? Ответ можем поискать в так называемой Мазепиной книге — в описании состояния гетмана, которое провели по воле князя Меншикова, правой руки московского царя Петра.

В 1708-м, во время долговременной Северной войны, уставший от произвола московитов гетман заключил союз со шведским королем Карлом XII. Совместное наступление козаков и шведов на Москву, кстати, должно было пролегать именно через Курск.

Однако, как мы знаем, намерение сделать Гетманщину независимой остановило поражение в Полтавской битве. После этого гетман вынужден был покинуть Украину и бросить свое имущество.

На эти достижения и имущество Ивана Мазепы посягал князь Александр Меншиков. К тому времени он сжег Батурин и успел разграбить загородную резиденцию гетмана. Однако царь не спешил с такой милостью. Крупнейший землевладелец Московии и сам, вероятно, положил глаз на имения крупнейшего землевладельца Гетманщины.

Пришлось князю ждать смерти Петра, тогда уже провозглашенного императором. После его кончины Меншиков фактически стал правителем государства, которое формально возглавила его бывшая наложница Екатерина І.

Вспомнив давнее желание завладеть имуществом Мазепы, князь приказал произвести описание всех гетманских поместий — в том числе и на Курщине. "Мазепина книга" содержит перечень сел, слобод, хуторов со всеми их хозяйственными достопримечательностями. Перечислены там сенокосы, луга, пруды, мельницы, пригодные для вспашки земли и т.д.

Однако пока невозможно точно установить, сколько в начале XVIII века в курских имениях Мазепы проживало людей. И это несмотря на то, что по приказу Меншикова описание Мазепиных имений было одним из первых подробных ревизий гетманской собственности. Однако и Меншикову не суждено было долго пробыть "серым кардиналом" российской империи — Екатерина I умерла через два года после коронации. Сначала ее внук и преемник на престоле – юный Петр II – также прислушивался к словам князя. Однако дворцовые интриги вскоре выбросили Александра Меншикова из столицы. Поэтому "инвентаризацию" владений Мазепы так и не закончили. Скорее всего, "Мазепина книга" оборвалась из-за того, что сам Александр Меншиков с 1727 года попал в немилость русского императора Петра II. Князь оказался в ссылке и не завершил начатое дело.

Какова дальнейшая судьба курских поместий гетмана? Здесь уже стоит отдельно исследовать судьбу каждого села, каждой слободы. Кое-что купили представители украинской козацкой старшины, что-то впоследствии перешло в собственность российским помещикам. К примеру, Ивановское в XVIII веке принадлежало бунчуковому товарищу Василию Полуницкому, а затем как приданое жены перешло в собственность русского дипломата — князя Ивана Барятинского. Украинское население этих земель было закрепощено.

Хотя гетман Мазепа и занимался прежде всего большой политикой и войной, он все же планировал пустить на Курщине корни. В Ивановском успел построить себе дом – сооружение датируется 1703 годом, его и поныне называют Палатами Мазепы. Именно в этом году Мазепа попал в опалу, и российская империя приступила к тому, что она умеет лучше всего – грабить и присваивать чужое. Вместе с тем, несмотря ни на что, и в современной России остается много мест, связанных с именем "запретного" в стране гетмана Ивана Мазепы.

Пушка "Лев" украинского литейщика Карпа Балашевича из Глухова в 1705 году находится в московском Кремле. На ней герб Ивана Мазепы можно увидеть дважды: на пушечном стволе, сделанном во времена гетмана, и на пушечном лафете, сделанном в 19 веке при императоре Николае Первом.

Сейчас в городе Оренбурге можно увидеть другое произведение Карпа Балашевича, так называемый "Мазепин колокол" 1699 года, на котором рядом с гербом гетмана изображен и сам Иван Мазепа: во весь рост, с гетманской булавой.

"Мазепин колокол" (или "Голубь") был вылит в 1699 году украинским мастером Балашевичем по заказу гетмана Ивана Мазепы для Батуринской Воскресенской церкви, о чем свидетельствует надпись на колокола. Его вес – 640 килограммов, высота и диаметр – 95 сантиметров. Когда-то этот колокол находился в гетманской столице Батурине, потом оказался в Чернигове, а в годы Второй мировой войны надолго исчез, и только недавно ученые отыскали его на Урале, в Николаевском соборе Оренбурга, и как он туда попал – официально неизвестно.

Сам Гетман Иван Степанович Мазепа в последнее время предстает все чаще в образе строителя, а не, как прежде, в угоду Москве, предателя. В образе одного из основателей украинского барокко, мецената несметных церквей и монастырей. А вот светских сооружений – знаменитых гетманских дворцов – почти и не сохранилось.

На удивление, из оставшихся крошек одно из самых интересных зданий (хоть и в плохом состоянии) есть в ныне "российской" провинции – "Мазепины палаты" в поселке Ивановское Курской области, ведь Курщина была зоной особого интереса гетмана Мазепы. Некоторые исследователи считают, что гетман имел планы северо-восточной экспансии, тем более что о попытках приобщить к Гетманщине Слободскую Украину известно точно.

Территории, где Иван Степанович основал свои курские имения, как раз находились в своеобразном углу между Слобожанщиной и Гетманщиной. Из гетманских палат в Ивановском осуществлялось их централизованное администрирование.

Главная "троица" памяти Ивана Степановича Мазепы - села Ивановское, Степановка и Мазеповка. Удивительно, как их не переименовали на волне "анафемствования". И вот в селе Ивановское, постепенно спускаясь с холма, можно выйти на улицу, на противоположной стороне которой стоит ободранный кирпичный дом со следами барочной изысканности. Мало что в нем говорит об бывшей красоте стиля украинского барокко.

Это и есть усадьба Ивана Мазепы – сейчас она состоит на колхозном учете колхоза "Россия". И этот факт является знаковым – куда Россия не приходит, везде она несет упадок и разруху, уничтожает культуру и все, чем богата местная земля. Из "архитектурных излишков" здесь сохранились преимущественно колонны и наличники, однако и они, а также характерные пропорции (наверняка напоминают барочные гражданские здания киевского Подола) придают дому приятную элегантность, ведь это не удивительно, ибо "каменных дел мастер" у дворца Мазепы был архитектором и строителем величественных Братского (Богоявленского ) и Никольского (военного) соборов в Киеве, которые постигла печальная участь московской советской оккупации Украины.

В 1934 году Братский собор предписали уничтожить, но отменили и частично снесли, а уцелевшие корпуса перепрофилировали под морское военно-политическое училище, сейчас там расположены корпуса Киево-могилянской академии. Никольский же собор в том же 1934 году частично разобрали, а оставшиеся помещения взорвали, построив на этом месте Дворец пионеров. Именно с этим связано большое сходство архитектурных деталей при сравнении палат в селе Ивановском с домом Якова Лизогуба в Чернигове, называемым также Полковой канцелярией. Но, еще больше, чем элегантности здесь руинной романтики. Но вернемся в Ивановское.

"Мазепины палаты" законсервированы и замкнуты, на обитых окнах стоит живописная решетка.

Дворец Мазепы пытались реставрировать, в частности, в советские времена. Такие попытки, главным образом на бумаге, предпринимались в 1949, 1961 и 1968 годах, но здание и дальше постепенно разрушается.

Главный фасад здания скрывается за забором, и попасть туда не сразу понятно как. Для этого нужно пройти квартал на восток и свернуть по улице на север и зайти в один из брошенных дворов с незапертыми воротами.

Тропа через сорняки и крапиву выводит в дикий вишневый сад, а среди вишен вас ждет фасад Мазепиных палат, симпатичных и романтичных, но кричаще чужеродных здесь, посреди колхоза "Россия". Да и сама принадлежность этого края к России – чужеродна и противоестественна.