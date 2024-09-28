На встрече с Зеленским Трамп впервые употребил касательно нужного мира в Украине слово "СПРАВЕДЛИВЫЙ", хотя ранее акцент делал только на СКОРОСТИ его достижения. Впрочем, характеристики необходимого справедливого мира он пока что не называет.

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Ну а продолжая тему неизбежных ошибок в соцопросах по голосованию за Трампа или Харрис — отмечу: причина отклонений результатов выборов по сравнению с опросами, причём отклонений именно в пользу Трампа — и в 2016-м, и в 2020-м, заключается, как говорят специалисты, не только в том, что сторонники демократов настолько ленивы, что иногда банально не голосуют (ибо левым, среди которых, к тому же, много молодёжи, элементарно лень идти на участки), а ещё и в психологии.

Дело в том, что для многих голосование за "реднэковского" Трампа зачастую представляется весьма непрестижным, а потому такие избиратели стесняются признаться в том, что являются его сторонниками, и тем, кто опрашивает, и даже самим себе — и лишь только при голосовании (в отличие от соцопросов!) раскрывают душу.

Так что определённые неожиданности нас ещё ждут — и в нежданных голосованиях за Трампа, и, если он победит, в его политике относительно прекращения войны в Украине.