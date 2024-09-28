Главные звезды 'Гарри Поттера' отреагировали на смерть Мэгги Смит щемящими фото и воспоминаниями о профессоре МакГонагалл

27 сентября в возрасте 89 лет ушла из жизни оскароносная британская актриса Мэгги Смит, получившая наибольшую популярность, сыграв роль профессора МакГонагалл в культовой киносаге о "Гарри Поттере". Смерть легендарной артистки стала неожиданным ударом как для мировых поклонников, так и для коллег знаменитости по фильму.

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В своих социальных сетях Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт щемяще отреагировали на трагическую новость. Звезды поделились трогательными фото и приятными воспоминаниями о Мэгги Смит.

"Она имела прекрасный интеллект, невероятно "острый язык", могла запугать и очаровать в мгновение ока и была, как все вам скажут, чрезвычайно забавной. Я всегда считаю, что мне очень повезло, что я мог работать с ней и тратить ее время на съемочной площадке. Слово "легенда" слишком часто употребляется, но если оно касается кого-либо в нашей отрасли, то оно касается именно ее. Спасибо, Мэгги", – высказался актер.

Дэниел Рэдклифф вспоминает, что впервые встретился с оскароносной британкой, когда ему было всего 9 лет. Тогда ему представилась возможность принять участие в съемке телевизионного сериала "Дэвид Копперфилд", где играла и покойная знаменитость. Артист признался: совершенно ничего не знал о Мэгги, однако его родители были в восторге, что он будет работать именно с ней. Он вспоминает, что оскароносная актриса постоянно подбадривала его, заметив волнение юноши.

В своих Stories Эмма Уотсон опубликовала архивное фото со звездой и поблагодарила ее за невероятный опыт и прекрасную совместную работу.

"Когда я была младше, я не имела никакого представления о легендарной Мэгги – женщине, с которой мне посчастливилось работать. Только когда я стала взрослой, я поняла, что снималась с величественным человеком. Она была настоящей, честной, смешной и достойной уважения. Спасибо за всю вашу доброту. Я буду скучать по вам", – написала знаменитость.

Отреагировал на трагическое известие и Руперт Гринт. В своем Instagram артист разместил кадр со съемки киносаги о "Гарри Поттере".

"Эта новость разбила мне сердце. Она была такая особенная, всегда веселая и всегда добра. Мне невероятно повезло, что я был с ней на одной площадке, и особенно повезло, что я смог потанцевать с ней. Я буду скучать по тебе, Мэгги" , – отметил звезда.

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