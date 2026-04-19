Против полицейских, которые сбежали во время стрельбы в Киеве, возбудили уголовное дело, – Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что против полицейских, которые сбежали во время совершения теракта в Киеве в субботу, 18 апреля, возбудили уголовное дело. Он подчеркнул, что следствие установит законность их действий.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Досудебное расследование, по словам генпрокурора, проводит Госбюро расследований.

Что известно

Производство, как пояснил Кравченко, касается ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Оно квалифицируется по ч. 3 ст. 367 УКУ "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

"Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего, получат надлежащую правовую оценку", – резюмирует он.

В данном производстве прокурорскую группу возглавляет прокурор города Киева, добавляет генпрокурор. В то же время ГБР проводит досудебное расследование.

"Мы гарантируем, что расследование будет проведено объективно и беспристрастно. Общество получит ответы, а виновные лица – законное наказание. Справедливость будет обеспечена", – подчеркнул Руслан Кравченко.

В чем причина

Незадолго до этого, в сеть попало видео, где видно, как двое правоохранителей, которые, вероятно, прибыли на вызов, просто сбежали с места происшествия после первых выстрелов террориста. Без защиты и помощи остались безоружные гражданские, в том числе ребенок, который был вынужден спасаться самостоятельно.

К сожалению, как свидетельствуют кадры, одному из взрослых мужчин спастись не удалось.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко прокомментировал действия двух полицейских во время совершения теракта в Голосеевском районе Киева, который произошел в субботу, 18 апреля. Он назвал их поступок позорным и недостойным, заявив, что они оба отстранены.

Как сообщал OBOZ.UA, МВД не планирует проводить массовые проверки владельцев оружия. Вместо этого внимание сосредоточат на расследовании обстоятельств получения разрешения нападающим и совершенствовании системы контроля, а параллельно начнутся публичные обсуждения по расширению права граждан на вооруженную самозащиту.

