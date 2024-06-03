Прятались от непогоды: в Киеве на Троещине во время грозы дерево упало на палатку, есть пострадавшие. Подробности и фото

В Киеве на пляже "Троещина" во время грозы дерево упало на палатку, в которой от непогоды прятались отдыхающие. В результате происшествия пострадали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе КАСС "Киевская служба спасения". Жителей столицы еще раз призвали не пренебрегать сообщениями об опасности.

"Спасатели оперативно выехали на пляж "Троещина", где под поваленным во время грозы деревом оказались люди, которые прятались в палатке. Трем пострадавшим была оказана помощь на месте. Дальше с помощью специнструментов спасатели убрали дерево с пляжа", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по словам спасателей, в результате грозы, которая накрыла Киев 2 июня, зафиксировали падение деревьев на проезжей части в двух районах города: Голосеевском – на улице Бориса Гринченко, и Шевченковском – на улице Александра Конисского.

"Также спасатели ликвидировали аварийность дерева во дворе дома в Днепропетровском районе города. На бульваре Тараса Шевченко убрали упавшие на тротуар деревья и освободили его для прохода", – добавили в КАСС.

Как сообщал OBOZ.UA, к вечеру воскресенья, 2 июня, в Киеве разыгралась непогода. До конца суток в столице действовал I уровень опасности из-за грозы, града и шквалов 15-20 м/с.

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