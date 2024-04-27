В Киеве на Оболони спасатели вытащили мужчину из 8-метровой ямы. Фото

В Оболонском районе Киева в субботу, 27 апреля, мужчина упал в яму в отселенном здании и травмировался. Чтобы помочь пострадавшему и достать его с глубины 8 метров, на место вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину и обстоятельства данного случая будут устанавливать правоохранители.

"Сообщение об этом событии в Оболонском районе поступило спасателям 27 апреля в 12:00. По прибытию чрезвычайных ситуаций было установлено, что на глубине 8 метров отселенного здания находился мужчина. С помощью спасательной веревки и ношей бойцы ГСЧС получили пострадавшего и передали специалистам медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве правоохранители совместно со спасателями помогли мужчине, застрявшему под трубами теплотрассы. Как оказалось, он пытался согреться, но вылезть самостоятельно не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастове Киевской области бойцы ГСЧС помогли врачам, застрявшим в снегу. Машина медиков как раз ехала по вызову.

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