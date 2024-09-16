Загрязненная вода из Десны уже добралась до Киевщины: что известно

Загрязненная вода из Десны, в которую попали органические вещества из реки Сейм, уже добралась до Киевщины. В настоящее время она зафиксирована между селами Летки и Рожны.

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Об этом во время телемарафона рассказал глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Игорь Гопчак. Основная концентрация загрязнения находится в Черниговской области между деревнями Остер и Максим.

"К настоящему моменту загрязнение дошло до 336 км от впадения по реке Десна, то есть оно уже в Киевской области между селами Литки и Рожны", – отметил чиновник.

По словам Гопчака, уже зафиксировали первые признаки изменения цвета воды, уровня мутности в Десне в Киевской области. В то же время он заверил, что специалисты Киевводоканала принимают меры, чтобы исключить попадание грязной воды в киевлян.

"В пятницу приехали 120 тонн активированного угля, который будет использован для дополнительной очистки воды. Также были поставлены дополнительные боновые заграждения, есть необходимые реагенты. То есть Киевводоканал может убрать и запах, и органическое вещество, жители Киева будут снабжены питьевой водой соответствующего качества", – резюмировал Гопчак

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве создан специальный штаб, который в круглосуточном режиме мониторит информацию о качестве воды в реках Десна и Днепр из-за попадания органических веществ в реку Сейм. Пока ситуация полностью подконтрольна, но в случае необходимости население будет предупреждено за сутки о возможном чрезвычайном событии.

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