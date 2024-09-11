"Город готов, население будет предупреждено за сутки": власти Киева рассказали о возможной экокатастрофе из-за загрязнения реки Сейм. Відео

В Киеве создан специальный штаб, который в круглосуточном режиме мониторит информацию о качестве воды в реках Десна и Днепр из-за попадания органических веществ в реку Сейм. Пока ситуация полностью подконтрольна, но в случае необходимости население будет предупреждено за сутки о возможном чрезвычайном событии.

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Об этом на брифинге сообщил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. Столица готова к любым чрезвычайным событиям.

"В городе ситуация относительно воды полностью подконтрольна и в настоящее время не вызывает никаких беспокойств", – рассказал Ткачук.

По его словам, с 14 августа столичные власти начали получать информацию о техногенной аварии, которая произошла на территории РФ и связана с попаданием химических веществ в реку Сейм. В столице работает оперативный штаб, мониторящий информацию о качестве воды в реках Десна и Днепр, а также в акватории Киева.

"В настоящее время результаты анализов не вызывают беспокойства. Мы четко знаем, где находится это пятно (из органических веществ. – Ред.), как оно продвигается и где оно сейчас есть", – подчеркнул Ткачук.

Он добавил, что город готов к любым чрезвычайным событиям, которые могут возникнуть из-за ухудшения качества воды. По словам чиновника, они получают информацию о движении пятна и за сутки население будет предупреждено о любых угрозах.

Со своей стороны, генеральный директор ЧАО "АК "Киевводоканал" Олег Лысюк отметил, что рассматриваются разные сценарии дальнейшего развития происшествия.

"Пессимистический сценарий возможен, но очень маловероятен… Мы видим, что разбавление идет – возможно это пятно (с ядовитыми веществами. – Ред.) до Киева и не дойдет в том объеме, в котором мы должны были бы переживания", - уточнил Лысюк.

Кроме того, по его словам, у Киева есть несколько источников водоснабжения, что позволит предоставлять населению воду. Он добавил, что из-за загрязнения Сейма и частично Десны присутствует неприятный запах, однако от него будут избавляться от активированных углей, которые прибудут в Украину в ближайшее время от партнеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ситуация с качеством воды контролируется. Профильные службы постоянно мониторят ее состояние и при ухудшении "Киевводоканал" немедленно откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания.

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