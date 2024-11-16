Загорелось прямо на ходу: в Киеве произошло ЧП с маршруткой. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в субботу, 16 ноября, в движении загорелся маршрутный автобус. Событие произошло возле станции метро "Академгородок".

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причину пожара установят эксперты.

"На "Академе" (Академгородок – Ред.) прямо на ходу загорелась маршрутка", – говорится в сообщении.

На опубликованных в социальных сетях фото и видео можно увидеть, что огонь возник внутри маршрутного автобуса вблизи месяца водителя. Пожар был потушен с помощью огнетушителей до приезда спасателей. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, вблизи города Обухов в Киевской области во время движения загорелся автомобиль Peugeot. По предварительной информации, это произошло в результате технической неисправности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева, вблизи станции метро "Зверинецкая", во время движения загорелся автомобиль. Якобы пожару в автомобиле предшествовал взрыв.

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