Задекларировали как металлическое изделие: из Украины в Катар пытались переправить зуб мамонта. Фото и видео артефакта

Таможенники нашли в посылке, направлявшейся в Катар, зуб мамонта времен позднего плейстоцена. Украинец пытался отправить артефакт за границу под видом металлического изделия стоимостью 50 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Палеонтологическая находка была изъята.

"Киевские таможенники помешали незаконной пересылке из Украины в Катар зуба мамонта, которые были типичными животными позднего плейстоцена Украины (130-13 тысяч лет назад). Этот зуб уже признан культурной ценностью. Редкий палеонтологический образец отправитель из Ивано-Франковской области направил в Катар, задекларировав как металлическое изделие стоимостью $50. Однако вместо металлического предмета во время таможенного контроля международной посылки таможенники обнаружили немалую глыбу неправильной формы", – рассказали в пресс-службе.

Как определили эксперты, обнаружена глыба – молярный зуб нижней челюсти мамонта с сохранившимися корнями. Эти образцы редко встречаются и имеют важное научное значение. Темный цвет зуба указывает на нахождение его во влажной почвенной среде. Находки таких зубов ценны для исследования видового разнообразия мамонтов в плейстоцене Украины, ведь мамонты – типичные животные позднего плейстоцена Украины (130-13 тысяч лет назад).

Как отметили в таможне, согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Минкульта. Такого разрешения предоставлено не было.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевские таможенники помешали незаконному вывозу из Украины древнейших окаменелостей в возрасте 145-149 млн лет. 52 остатка доисторических моллюсков следовали международным почтовым отправлением из Запорожья в Канаду. Отправитель задекларировал их в качестве декораций для аквариума.

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