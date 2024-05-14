Из Запорожья под видом декораций пытались переслать моллюски юрского периода в Канаду. Фото

Киевские таможенники помешали незаконному вывозу из Украины древнейших окаменелостей в возрасте 145-149 млн лет. 52 останка доисторических моллюсков следовали международным почтовым отправлением из Запорожья в Канаду. Отправитель задекларировал их как декорации для аквариума.

Об этом сообщили в Facebook Киевской таможни. Отмечается, что экспертиза Национального научно-природоведческого музея Украины определила принадлежность окаменелостей к культурным ценностям.

Специалисты сообщили, что предметы, обозначенные как предметы декора, были останками разных моллюсков, существовавших еще во времена юрского периода.

"Все палеонтологические образцы обладают культурной, научной, музейной и образовательной ценностью и рекомендуются экспертами для внесения в музейный фонд Украины", – говорится в сообщении.

Таможенники объяснили, что вывоз культурных ценностей за границу возможен только при наличии соответствующего удостоверения Министерства культуры Украины, однако такой документ им не предоставили.

"Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Палеонтологические образцы изъяты", – отметили в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В январе 2024 года из Украины в США пытались переправить старинные топоры времен казачества и Киевской Руси. Предметы старины были изъяты.

– Также на таможне разоблачили схему, по которой украинская компания ввозила во время войны на территорию страны новую одежду, маскируя ее под б/у, то есть секонд-хенд. Такая сделка принесла мошенникам более 7,5 млн гривен.

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