Выписали штрафов более чем на 90 тыс. грн: под Киевом остановили водителя, который в третий раз за год сел пьяным за руль. Фото

В Борисполе Киевской области во время комендантского часа правоохранители остановили легковушку, водитель которой находился за рулем в состоянии опьянения. Как оказалось, нарушителя перед этим уже дважды в течение года останавливали за подобное правонарушение.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя. Нарушителю выписали штрафов более чем на 90 тысяч гривен.

"Во время комендантского часа, на улице Киевский Путь, мы заметили автомобиль Volvo S60 и остановили его. За рулем находился 28-летний водитель. В ходе общения мы обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр в ближайшем медицинском заведении. Врач подтвердил подозрение полицейских – водитель находился в состоянии наркотического опьянения", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, инспекторы выяснили, что этот водитель уже лишен права вождения, поскольку не впервые сел за руль с признаками опьянения. Для него это уже третье подобное правонарушение совершенное в течение года.

На него составили административные протоколы за управление в состоянии опьянения, совершенное в третий раз в течение года (штраф 51 тысяч гривен) и за повторное в течение года управление без права управления (штраф 40 800 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева патрульные устроили погоню за автомобилем Ford, проигнорировавшим требование об остановке. При попытке сбежать легковушку влетел в отбойник – как оказалось, водитель был пьян.

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