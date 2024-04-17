Протаранил отбойник, пытаясь скрыться: в Киеве патрульные устроили погоню за пьяным водителем. Видео

В Деснянском районе Киева патрульные устроили погоню за автомобилем Ford, проигнорировавшим требование об остановке. При попытке сбежать легковушка влетела в отбойник – как оказалось, водитель был пьян.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали штрафов более чем на 18 тысяч гривен.

"Вчера в Деснянском районе патрульные заметили Ford, двигавшийся с технической неисправностью. Инспекторы подали сигнал об остановке, а водитель ускорился и попытался скрыться. Однако не справился с управлением при повороте и въехал в отбойник. К счастью, гражданин не травмировался", – говорится в сообщении.

В ходе общения с мужчиной патрульные выявили у него признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти осмотр с помощью прибора "Драгер". Результат – 1,4 промилле.

На нарушителя составили административные материалы за невыполнение требования об остановке (штраф 153 гривни), нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление авто, что имеет технические неисправности (штраф 340 гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 2 апреля, на проспекте Георгия Нарбута произошла авария с участием трех легковушек. В результате ДТП одна из машин перевернулась на бок.

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