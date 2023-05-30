Выбиты окна и разрушены квартиры: последствия падения обломков дрона на многоэтажку в Киеве 30 мая. Фото и видео

Во вторник, 30 мая, страна-террорист РФ снова атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе типа Shahed. В результате падения обломков был поврежден многоэтажный дом в Голосеевском районе столицы, к сожалению, есть погибшая.

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Об этом сообщило Общественное. На месте происшествия работают правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Последствия попадания обломков в многоквартирный дом в Голосеевском районе, где погиб один человек. Разрушенные квартиры на двух верхних этажах, почти все окна вылетели", – рассказали журналисты.

Сообщается, что спасатели эвакуировали всех жителей поврежденного дома. В результате взрыва, двор многоэтажки засыпан обломками. По словам местных жителей, они слышали, как летел дрон-камикадзе, после чего произошел взрыв и возник пожар.

Напомним, ночью 29 мая Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и дронами. Тогда силы ПВО уничтожили более 40 воздушных целей, падение обломков привело к некоторым повреждениям. Днем понедельника страна-агрессор во второй раз за сутки атаковала столицу Украины – ракетами "Искандер". Их обломки упали на дорогу и крышу здания, возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского неба ночью 30 мая отбили третьи за последние сутки и 17-ю с начала месяца массированную воздушную атаку России на Киев. В регионе было обезврежено более 20 дронов-камикадзе типа Shahed.

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