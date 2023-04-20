Вспышки над Киевом вызваны падением метеорита или спутника – Воздушные силы

В Воздушных силах ВС Украины считают, что странная вспышка в Киеве вечером 19 апреля была вызвана падением метеорита или спутника. Что конкретно это было, еще уточняется.

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Об этом сообщил официальный Telegram-канал командования Воздушных сил Украины. Там уточнили, что необычное явление было зафиксировано около 22:30 среды.

"В настоящее время угрозы применения противником средств воздушного нападения на этом направлении нет. Противовоздушная оборона в готовности!" – заверили военные.

Они добавили, что, пока соцсети развлекаются мемами с летающими тарелками, наши защитники ведут интенсивную боевую работу по вражеских БПЛА Shahed-136/131 на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Около полуночи (20 апреля) было подтверждено ликвидацию около 10 дронов-камикадзе.

Пресс-служба призвала украинцев сохранять спокойствие, а если в вашем регионе действует воздушная тревога – оставаться в укрытиях.

"Просьба не использовать официальную символику Воздушных сил для создания мемов на радость врагу", – добавили представители ВСУ.

Напомним, что ранее эксперты NASA предупреждали: на этой неделе (вероятно, 19 апреля) на Землю должен упасть нефункционирующий спутник RHESSI, который провел в космосе 20 лет, изучая Солнце. Он принадлежит американскому государственному NASA.

Вес этого спутника – более 270 килограмм. Согласно расчетам, аппарат или большая его часть сгорит при входе в атмосферу планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 19 апреля над Киевом на несколько секунд засветилось небо, а некоторые видели какой-то объект с горящим хвостом. Звука взрыва при этом не было, но после была объявлена воздушная тревога.

– В КГГА озвучили свою версию события. Якобы явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Сигнал тревоги был объявлен, чтобы не допустить жертв от падения обломков небесного тела. Системы ПВО в районе столицы не применялись.

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