В Киеве заметили странные вспышки в небе и слышали взрыв: что это могло быть

Вечером в среду, 19 апреля, над Киевом заметили странную вспышку. Все небо на несколько секунд было освещено голубым, из-за чего стало светло, как днем. Некоторые местные жители также сообщали о взрыве. Впоследствии в КГВА сообщили, что, по предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA.

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Воздушная тревога была объявлена, чтобы избежать жертв от падений на землю обломков. "ПВО не работала", – подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

То, что происходило в Киеве, попало на камеры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По одной из версий, в тот момент в в небе можно было наблюдать падение спутника NASA.

СМИ писали, что оно могло сопровождаться ярким зеленым свечением. Именно о таких, а также голубых вспышках сообщали жители столицы. Очевидцы говорили, что видели светящийся объект, а его хвост, с которого летели искры, был похож на вспышку от сигнальной ракеты.

Этой ночью на Землю действительно должен упасть 270-килограммовый спутник NASA. Последние несколько лет аппарат уже не работал, а с 2002 по 2018 год он изучал солнечные вспышки и корональные выбросы массы на Солнце.

Но научно-популярный канал The Alpha Centauri пишет, что над Киевом была замечена вспышка не от этого спутника, так как его орбита не проходила над Украиной в это время.

Также в сети появилась версия о работе ПВО. В частности, об этом написал в своем канале глава ОП Андрей Ермак, но впоследствии удалил сообщение.

Кроме того, некоторые очевидцы писали, что якобы видели, как на землю падал метеорит. В The Alpha Centauri тоже считают, что это было больше похоже на болид – большой огненно-яркий метеор.

Известно, что полет болида нередко может сопровождаться звуками, похожими на гром.

Пользователи сети уже начали шутить о том, что над столицей было замечено НЛО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля в небе над Киевом заметили странное явление – над городом будто бы зависли большие столбы света. Необычное сияние – это световые столбы, которые являются довольно распространенным визуальным атмосферным явлением.

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