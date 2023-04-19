Мог упасть спутник NASA: раскрыта предварительная причина странных вспышек в Киеве

19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Сигнал воздушной тревоги был объявлен, чтобы не допустить жертв от падения обломков небесного тела, однако системы ПВО не применялись.

В то же время в Воздушных силах ВСУ информацию о космическом спутнике подтверждать не спешат.

"В Воздушных силах ВСУ пока не могут подтвердить информацию о падении спутника", – обозначил представитель военного ведомства Юрий Игнат.

А вот научная организация "Alpha Centauri" категорически отвергла версию КГГА. Согласно их сообщению, в атмосферу действительно должен входить аппарат NASA RHESSI, однако траектория его падения несопоставима с координатами Киева, да и вообще Украины.

"Не распространяйте ложь о спутнике NASA", – призвали авторы публикации с визуальной иллюстрацией возможного падения космического объекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, странные вспышки в небе над столицей стали поводом для создания многочисленных мемов и фотожаб. Украинцы вновь показали себя, как нацию, которую невозможно запугать необъяснимыми явлениями, а только вызвать творческую волну.

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