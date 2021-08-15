Во время протеста 'Нацкорпуса' пострадал оператор телеканала: ему помогли полицейские. Видео

В субботу, 14 августа, во время акции протеста "Национального корпуса" на Банковой в Киеве пострадали работники СМИ. Корреспондента "Букв" Александра Кужельного избили, а видеооператору "1+1" в глаза распылили слезоточивый газ.

Инцидент произошел в то время, когда сотрудник канала снимал события под Офисом президента. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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Помощь оператору оказали медики из подразделения тактико-оперативного реагирования Патрульной полиции Киева. Они промыли глаза пострадавшего специальным раствором.

После этого мужчине стало легче, никакие другие меры со стороны медиков ему не понадобились.

Напомним, активисты "Национального корпуса" на улице Банковой в Киеве провели акцию "Остановим капитуляции!". Она завершилась столкновениями с правоохранителями, пострадали несколько человек.

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