В центре Киева произошел пожар в бизнес-центре на Печерске. Подробности, фото и видео

В Печерском районе Киева в воскресенье, 7 июля, произошел пожар в бизнес-центре, расположенном вблизи станции метро "Дворец Спорта". Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 10 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 7 июля в 8.23 к ним поступило сообщение о пожаре в Печерском районе на улице Эспланадной.

"Произошло возгорание в кабинете на втором этаже 11-этажного бизнес-центра. В 9:16 возгорание было ликвидировано на площади 30 кв. м. На свежий воздух вывели 10 человек. К счастью, никто не пострадал", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 1 июля, вечером на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве вечером субботы, 6 июля, произошел масштабный пожар в доме Вацлава Гавела. По информации свидетелей, в результате возгорания в квартире огонь перешел на крышу многоэтажки.

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