В центре Киева произошел пожар: столб дыма видели в нескольких районах города. Фото и видео

В Печерском районе Киева в пятницу, 9 августа, на улице Лаврской горел автомобиль. Столб дыма от пожара был виден в нескольких районах города.

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О событии OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"На улице Лаврской утром горел автомобиль. Предварительно, без пострадавших", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что черный столб дыма от пожара был виден в нескольких районах Киева, в том числе на Левом берегу.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

В Киеве в пятницу, 2 августа, на Борщаговке произошел пожар. По предварительной информации, загорелся мусор, над местом происшествия был замечен большой столб черного дыма.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В ходе тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 3 человека.

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