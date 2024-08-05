В Киеве на Оболони ночью произошел пожар в многоэтажке. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. В ходе тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 3 человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 4 августа в 22:44 поступило сообщение о пожаре в Оболонском районе на улице Богатырской.

"На месте было установлено, что на 4 этаже 9-этажного жилого дома произошло возгорание мусора на общем балконе. В ходе тушения, на свежий воздух было выведено 3 человека. Пожар был ликвидирован в 23:37. К счастью, никто не пострадал", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 2 августа, на Борщаговке произошел пожар. По предварительной информации, загорелся мусор, над местом происшествия был замечен большой столб черного дыма.

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