В Киеве на Борщаговке произошел пожар: заметен черный столб дыма. Подробности и фото

В Киеве в пятницу, 2 августа, на Борщаговке произошел пожар. По предварительной информации, загорелся мусор, над местом происшествия был замечен большой столб черного дыма.

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Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы. Причину возникновения огня установят правоохранители.

"Предварительно загорелся мусор. На место оперативно прибыли спасатели, приступившие к тушению пожара. Информация о пострадавших пока не поступала", – сообщили в пресс-службе.

Следует добавить, что в соцсетях сообщали о взрыве на месте происшествия. Наши источники в правоохранительных органах эту информацию опровергли.

Напомним, в селе Любарцы Киевской области в воскресенье, 28 июля, произошел пожар в помещении пекарни. Спасатели тушили огонь на площади в 500 квадратных метров. В Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух 15 взрослых и 3 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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