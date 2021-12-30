В центре Киева на легковушку упало дерево. Фото

В Шевченковском районе Киева в четверг, 30 декабря, на автомобиль упало дерево. В результате происшествия машина получила механические повреждения.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев сейчас. Местом, где произошел инцидент, назвали Чеховский переулок.

"В Чеховском переулке на автомобиль упало дерево. Стал ли тому виной грузовик, неизвестно", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что дерево упало на переднюю часть автомобиля. В результате происшествия машина получила царапины и вмятины. Рядом с упавшим деревом находится грузовой автомобиль. Возможно, грузовик, сдавая назад, повалил дерево на легковушку.

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Как отреагировал на происшествия владелец пострадавшей машины, не сообщалось.

Напомним, в Киеве на улице Банковой, недалеко от Офиса президента Украины, на дорогу упало дерево. В результате происшествия механические повреждения получил один из припаркованных автомобилей.

В Голосеевском районе Киева 30 августа на автомобиль службы доставки "Новая почта" во время движения упало дерево. В результате происшествия машина получила механические повреждения, водитель не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 30 августа в Шевченковском районе во время грозы на маршрутный автобус упало дерево. Пассажиры маршрутки не пострадали.