Известная украинская телеведущая попала в ДТП в Киеве

В Киеве на улице Набережно-Рыбальской произошла авария с участием самосвала и микроавтобуса Chevrolet. В результате ДТП пострадала ведущая телеканала 1+1 Соломия Витвицкая.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Кроме того, травмы получила водитель микроавтобуса (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Chevrolet въехал в самосвал. Пострадала ведущая 1+1 Соломия Витвицкая. Также в микроавтобусе находился еще один пассажир, который не получил травм. Авария произошла на Рыбальской Набережной ночью. Обстоятельства и причины происшествия установит полиция", – рассказал наш собеседник.

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В то же время Telegram-канал dtp.kiev.ua сообщил, что якобы водители двух авто в ДТП винят скутериста.

"Говорят, он создал аварийную ситуацию. Тот вину отрицает", – уточнил Telegram-канал.

Соломия Витвицкая – украинская телеведущая, журналист, ведущая ТСН на телеканале "1+1". Родилась 16 июня 1980 году в городе Броды Львовской области. Выросла во Львове. Окончила факультет журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева в среду, 14 июля, произошла авария с участием мотоцикла, грузовика и легкового авто. В результате происшествия женщина-водитель двухколесного транспорта погибла.