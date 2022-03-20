В сети показали последствия обстрелов Ирпеня российскими оккупантами. Видео

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В Ирпене Киевской области большинство жилых домов были повреждены в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Враг целенаправленно уничтожает инфраструктуру города.

Об этом сообщили в социальных сетях. В населенном пункте периодически возникают пожары, вызванные артобстрелами и авиаударами (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ещё видео последствий (обстрелов – Ред.) из Ирпеня", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть обстрелянные дома, из окон которых шел дым, а также воронки от снарядов на асфальте.

Видео дня

Напомним, на территории всей Киевской области с 20 по 21 марта введут комендантский час. Он будет действовать с 20:00 до 7:00.

На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области ночь с 19 на 20 марта прошла относительно спокойно. Российские оккупанты отказались от активных действий и начал возводить защитные сооружения.

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