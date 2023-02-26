В сети показали, как выглядит многоэтажка на Лобановского в Киеве, в которую год назад попала российская ракета. Фото и видео

На третий день полномасштабного вторжения страны-террориста, 26 февраля 2022 года, российская ракета попала в 24-этажный дом на проспекте Лобановского, 6 в Киеве. На сегодняшний день строители закончили внешние работы и почти ничего не указывают, что в здании было разрушено несколько этажей.

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Соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях. В столице продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, 26 февраля 2022 года, около 8:00, в многоэтажное здание, расположенное на проспекте Валерия Лобановского, 6 попала российская ракета.

"Произошло разрушение дома с 17 по 21 этаж. Проверено 21,22,23 и 24 пострадавших нет. Спасателями проводится эвакуация всего дома, усложнен выход из квартир. Спасатели осуществляли тушение отдельных очагов возгорания", – сообщила в тот день пресс-службе ГСЧС.

После того, как поврежденный дом был обследован и предоставлены положительные выводы специалистов, его начали восстанавливать. И уже в декабре 2022 года ремонтные работы почти были закончены.

Год спустя, в наши дни, почти ничего не указывает, что в здании в результате ракетных обстрелов было разрушено несколько этажей.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине мэр Киева Виталий Кличко напомнил, как столица готовилась к возможному наступлению врага в начале 2022 года. Также он опубликовал кадры первых дней вооруженной агрессии.

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