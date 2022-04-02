В сети показали, как выглядит Бородянка после прихода "русского мира". Видео

В Бородянке Киевской области большинство зданий были разрушены или повреждены в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Усилиями украинский военных город был освобожден от врага.

Об этом сообщили в социальных сетях. Противник целенаправленно уничтожает инфраструктуру региона (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Бородянка после прихода "русского мира", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть разрушенные и поврежденные дома населенного пункта. А также кучи мусора, которые оставили после себя сбежавшие российские оккупанты.

Напомним, в Киевской области украинские военные восстановили контроль над рядом населенных пунктов, которые ранее были захваченных российскими оккупантами. Страна-агрессор пытается обороняться и проводит перегруппировку своих сил в регионе.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта украинские воины освободили от российских захватчиков город Буча Киевской области. 1 апреля эту информацию подтвердил мэр Бучанской территориальной громады Анатолий Федорук.

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