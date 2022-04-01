Буча официально освобождена от оккупантов, — мэр. Видео

31 марта украинские воины освободили от российских захватчиков город Буча Киевской области. 1 апреля эту информацию подтвердил мэр Бучанской территориальной громады Анатолий Федорук.

Он назвал день освобождения огромным праздником, который войдет в историю Бучи. Об этом Федорук сказал в коротком видеообращении, которое появилось в украинских СМИ.

"31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всей территориальной громады как день освобождения от российских орков, от российских оккупантов нашими ВСУ. Сегодня констатирую, что это большая победа наших защитников на Киевщине. И мы обязательно дождемся и будем делать все, чтобы большая победа была по всей Украине", - отметил Федорук.

Видео дня

При отходе из Бучи российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне в Киевской ОВА отмечали, что Ирпень освободили, но там опасно, а Ворзель, Буча и Гостомель по состоянию на 31 марта были еще оккупированы.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!