В одном из районов Киева обнаружили обломки российской крылатой ракеты Х-55. Подробности и фото

В одном из районов в Киеве саперы обнаружили обломки авиационной крылатой ракеты Х-55. "Находка" была осторожно изъята пиротехниками и вывезена в безопасное место.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей города призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Киевские саперы ГСЧС продолжают ликвидировать последствия вражеских атак. Специалисты пиротехнического подразделения в одном из районов столицы обнаружили остатки крылатой авиационной ракеты Х-55. Эти обломки не представляли прямой угрозы населению, однако их оперативное изъятие и обезвреживание – это важная часть мер, направленных на обеспечение безопасности граждан", – добавили в пресс-службе.

Х-55 – советская стратегическая авиационная крылатая ракета. Разработана в дубненском МКБ "Радуга" в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Носителями ракеты являются стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-160.

Совершает полет на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Предназначена для применения против стратегически важных наземных стационарных целей с заранее известными координатами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киева на территории частного домохозяйства была обнаружена боевая часть российского БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов, осторожно изъявших взрывоопасную находку.

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