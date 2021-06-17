В Киеве закрыли Центральный ж/д вокзал и станцию метро "Крещатик" из-за угрозы минирования

В Киеве в четверг, 17 июня, из-за сообщения о минировании временно ограничили работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Кроме того, закрыта станция метрополитена "Крещатик".

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", поезда продолжают курсировать по графику. В Киевской городской государственной администрации отметили, что также закрыт на вход и выход пересадка на станции метрополитена (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, злоумышленник сообщил, что "заминированы центральные станции метро и железнодорожный вокзал".

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Напомним, в Голосеевском районе Киева во вторник, 25 мая, правоохранители перекрыли часть улицы Саксаганского. Возле одного из домов обнаружили подозрительный предмет.

9 июня в Киеве полностью перекрывали движение на мосту Метро из-за подозрительного предмета. После проверки правоохранители взрывоопасных предметов не обнаружили. В кульке оказались перепутанные провода, телефон и аккумулятор.

7 мая к правоохранителям поступило сообщение о минировании торговых центров и станций метро в Киеве. Сообщение оказалось ложным. 5 мая в Киеве станцию метрополитена "Майдан Незалежности" временно закрывали для пассажиров на вход и выход из-за сообщения о минировании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева из-за ссоры с женой мужчина "заминировал" собственную квартиру. 33-летнему киевлянину сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.