В Киевском метрополитене объяснили, почему во время воздушной тревоги поезда не ездят через мосты

Решение о запрете проезда поездов Киевского метрополитена через мосты во время воздушной тревоги принималось из соображений безопасности. В это время пассажиры должны быть защищены и находиться в укрытиях.

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Об этом рассказал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский, передает ТСН. Город продолжает жить в условиях военного положения.

По его словам, столичная подземка метрополитен в своей работе руководствуется распорядительными документами, выдаваемыми Киевской городской военной администрацией. Со своей стороны, Совет обороны Киева решил запретить курсирование поездов на наземных участках метро и мостах во время воздушной тревоги.

"Специалисты отмечают, что когда объявляется воздушная тревога, то население должно быть в укрытии, а не ездить в автобусе или в вагоне метро. Решение направлено, прежде всего, на безопасность гражданского населения", – рассказал Брагинский.

Он уточнил, что не знает, почему в это время продолжает перевозить пассажиров городская кольцевая электричка, потому что она не подчиняется городу.

"А мы четко выполняем решение Совета обороны Киева, запрещающее движение транспорта во время тревоги. Я считаю, что это мудрое решение. В одном поезде метро может находиться до тысячи человек и это очень опасно. Не следует забывать, что мосты – это наиболее уязвимые участки, потому они перекрываются во время тревоги", – резюмировал Брагинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в КГГА объяснили, почему в Киеве на некоторых станциях метро не открыли вторые выходы.

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