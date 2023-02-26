В Киевском метро девушка пыталась совершить самоубийство, прыгнув под поезд. Фото

В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" девушка решила совершить самоубийство, прыгнув под поезд. К счастью, машинист вовремя заметил ее и успел затормозить.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Поэтому временно останавливали движение подземки.

"На станции "Площа Льва Толстого" едва не случилась трагедия: девушка решила броситься под поезд. Как сообщили очевидцы, неизвестная прыгнула на рельсы и направилась навстречу прибывавшему на станцию поезду. Однако жизнь девушки удалось спасти, поскольку машинист вовремя заметил ее", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что к девушке на колею также спустился один из пассажиров. Отмечается, что якобы молодой человек успокоил ее, а затем передал работникам подземки. Почему она решила сделать такой шаг, не сообщалось.

Напомним, в Киеве на станции метро "Дворец спорта" правоохранитель спас жизнь мужчине. У пассажира во время пребывания на платформе произошло сердечное приступ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранитель спас мужчину, которому стало плохо в переходе у станции метро "Васильковская". Полицейский с помощью дефибриллятора предоставил прохожему, у которого отсутствовало дыхание и сердцебиение, медицинскую помощь до приезда врачей.

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