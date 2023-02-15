В Киеве полицейский с помощью дефибриллятора спас мужчину, у которого остановилось сердце

В Киеве правоохранитель спас мужчину, которому стало плохо в переходе у станции метро "Васильковская". Полицейский с помощью дефибриллятора оказал прохожему, у которого отсутствовало дыхание и сердцебиение, медицинскую помощь до приезда врачей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Пока жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает.

На днях в переходе возле станции метро "Васильковская" стало плохо мужчине – он упал и потерял сознание.

"Полицейский Богдан Кислюк, в тот день несший службу на станции, получил вызов от дежурной. Правоохранитель сразу же побежал к гражданину и убедившись в отсутствии дыхания и сердцебиения, начал проводить сердечно-легочную реанимацию с помощью дефибриллятора и делал ее до приезда врачей. Стабилизировав состояние пострадавшего, медики госпитализировали его", – рассказали в пресс-службе.

Добавим, дефибрилляторы на станциях столичного метрополитена начали устанавливать в 2021 году. Сначала они появились на станциях "Крещатик", "Театральная" и "Политехнический институт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на станции метро "Дворец спорта" правоохранитель спас жизнь мужчине. У пассажира во время пребывания на платформе произошло сердечное приступ.

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