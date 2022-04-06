В Макарове на Киевщине на дверях одного из предприятий оккупанты оставили растяжку. Фото

В Макарове Киевской области в помещении научно-производственного предприятия "Аэротехника" обнаружили растяжку. Оккупанты привязали противопехотную гранату к створкам двери.

Об этом сообщили в социальных сетях. Опасную находку оперативно обезвредили пиротехники.

"В помещении Аэротехники, Макаров. Фото обнародовал глава Макаровского сельсовета", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что перед бегством оккупанты привязали к створкам двух раздвигающихся дверей боевую противопехотную гранату. Попытка попасть в заминированное помещение привела бы к взрыву.

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Напомним, в Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию территории региона и утилизации неразорвавшихся боеприпасов российских оккупантов. В частности, это снаряды, которые остались в уничтоженной технике оккупантов, и мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области российские оккупанты, отступая, заминировали большое количество объектов инфраструктуры. В частности, в жилых домах пиротехники находят так называемые растяжки.