В ГСЧС показали, как расчищают территорию Киевщины от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Фото

В Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию территории региона и утилизации неразорвавшихся боеприпасов российских оккупантов. В частности, это снаряды, которые остались в уничтоженной технике оккупантов и мины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Граждан призвали сообщать пиротехникам об опасных находках.

"Эти кадры из Киевщины, усыпанной минами, снарядами, гранатами и другими смертельными "дарами" российской армии. Сегодня они выполняют роль живой агитации к Международному дню просвещения по вопросам минной опасности. Наши пиротехники продолжают разминирование загрязненные территории, а мы еще раз призываем общественность не забывать о правилах обращения с взрывоопасными предметами", – подчеркнули в ГСЧС.

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Спасатели призвали граждан внимательно смотреть под ноги и обязательно сообщать пиротехникам об опасных находках.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере враг завершил вывод подразделений с территорий Украины в РФ и Республику Беларусь. Ситуация в Киевской области контролируемая, пиротехники приступили к разминированию региона.

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