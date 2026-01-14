В квартире работал генератор: в Киеве от отравления угарным газом погибла семья

В Деснянском районе Киева трагически погибла целая семья – 30-летняя женщина, ее 61-летняя мать и 63-летний отец. Причиной их смерти стало отравление угарным газом из-за работы генератора в квартире.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве. На днях в милицию поступило сообщение об исчезновении местной жительницы. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что киевлянка поехала в гости к своим родителям и осталась у них на ночь.

Полицейские прибыли по адресу и обнаружили в квартире на Лесном массиве тело пропавшей женщины, ее матери и отца без признаков жизни. В помещении работал генератор, питание к которому поступало от газового баллона.

Было установлено, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать. При этом дверь на балкон была открыта и вела в комнату. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти семьи стало отравление угарным газом.

"Правоохранители отмечают: угарный газ не имеет запаха и цвета, но чрезвычайно опасен – отравление может произойти за считанные минуты. Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе!" – напомнили украинцам в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области один человек погиб, другой был безотлагательно госпитализирован из-за отравления угарным газом в результате работы генератора. Инцидент произошел из-за неправильного обращения с аппаратом в момент эксплуатации.

