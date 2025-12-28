На Киевщине люди отравились угарным газом из-за генератора в подвале: есть погибший

В Броварах Киевской области один человек погиб, другой был безотлагательно госпитализирован из-за отравления угарным газом в результате работы генератора. Инцидент произошел из-за неправильного обращения с аппаратом в момент эксплуатации.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 28 декабря. Генератор стоял в подвале многоквартирного дома.

Как правильно пользоваться генератором – советы от ГСЧС

По словам спасателей, угарный газ невидим, без запаха и вкуса, но смертельно опасен даже в небольшой концентрации.

Для того, чтобы не вдохнуть пары угарного газа, в ГСЧС реконмендують следующие правила эксплуатации генератора:

аппарат должен стоять исключительно на открытом воздухе, не ближе чем в шести метрах от зданий;

категорически запрещено устанавливать генератор в жилых помещениях, подвалах, гаражах, на балконах (если нет возможности выполнить газоотвод);

аппарат не должен стоять возле окон, дверей и вентиляционных отверстий;

проводите мониторинг выхлопа, чтобы газ не попадал внутрь дома;

заправляйте генератор только после его полного охлаждения;

для наилучшего контроля установите на аппарат сигнализатор угарного газа.

Спасатели в очередной раз подчеркивают соблюдение необходимых норм при работе с генераторами.

Напомним ранее в Святошинском районе Киева возле одного из домов загорелся бытовой малогабаритный генератор. Чрезвычайное происшествие произошло на проспекте Берестейском, к счастью обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Белогородка Киевской области, по предварительной информации, в результате отравления угарным газом погибли супруги и их 11-летняя дочь. Их 4-летний сын госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

