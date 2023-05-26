В Киевской области женщина, сажая помидоры, нашла в огороде боеприпасы оккупантов. Фото

В селе Дмитровка в Киевской области местная жительница во время работы на огороде обнаружила боеприпасы. Кроме того, неподалеку нашли автомат оккупантов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Опасные находки были изъяты.

"Убегая из Киевщины, оккупанты взорвали склад боеприпасов близ Дмитровки. Сегодня 25 мая, госпожа Люба из Бучанского района нашла оружие у себя на огороде: "В садике под яблоней, на огороде, у забора сажала помидоры. 2 из них повреждены, но не разорваны , а от третьего – часть", – рассказала женщина. В этот же день тут же в лесу обнаружили вражеский автомат", – отметили в пресс-службе.

Правоохранители в очередной раз призвали жителей Киевской области при обнаружении взрывоопасных предметов сразу же сообщать об этом полиции.

Напомним, в селе Наливайковка в Киевской области местный житель обнаружил возле своего огорода многоцелевую российскую ракету. Пиротехники ГСЧС приняли решение об ее уничтожении прямо на месте. В Макарове Киевской области на кладбище во время копания могилы обнаружили снаряд. На месте происшествия работали правоохранители и саперы ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева мужчина во время работ на огороде обнаружил взрывоопасные предметы. Как установили саперы, ими оказались минометные снаряды времен Второй мировой войны.

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