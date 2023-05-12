В Киеве мужчина выкопал в своем огороде минометные снаряды. Фото

В Голосеевском районе Киева мужчина во время работ в огороде обнаружил взрывоопасные предметы. Как установили саперы, ими оказались минометные снаряды времен Второй мировой войны.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Боеприпасы были вывезены и уничтожены на полигоне.

"Отголоски Второй мировой войны. Киевлянин нашел опасную находку и вызвал патрульных. Событие произошло в Голосеевском районе, где мужчина наткнулся в своем огороде на 3 предмета, извне похожие на боевые снаряды. Специалисты ГСЧС установили, что это минометные снаряды времен Второй мировой войны. Обследовав территорию, специалисты обнаружили еще 12 таких мин", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в селе Наливайковка в Киевской области местный житель обнаружил возле своего огорода многоцелевую российскую ракету. Пиротехники ГСЧС приняли решение об ее уничтожении прямо на месте. В Макарове Киевской области на кладбище во время копания могилы обнаружили снаряд. На месте происшествия работали правоохранители и саперы ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области женщина на приусадебном участке во время хозяйственных работ обнаружила опасную находку. Саперы установили, что это выстрел в ручной противотанковый гранатомет РПГ-7.

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