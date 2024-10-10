В Киевской области водолазы-саперы нашли в реке взрывоопасные предметы. Подробности и фото

Недалеко от села Пасечная Киевской области саперы-водолазы обнаружили в реке Старая Красиловка взрывоопасные предметы. Ими оказались две противопехотные гранаты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Находку вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения.

"В Киевской области, неподалеку от села Пасечная Броварского района, в реке Старая Красиловка водолазы-саперы Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины обнаружили две противопехотные осколочные гранаты времен Второй мировой войны", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что эти боеприпасы, пролежавшие десятки лет на дне реки, теперь снова заставляют задуматься об опасности, которая до сих пор скрывается в водах и земле нашего края.

"Уважаемые граждане! Несмотря на десятилетия, прошедшие с момента завершения войны, подобные боеприпасы могут быть активными и взрывоопасными. Если вы встретите подозрительные предметы, которые могут быть взрывоопасными, немедленно сообщите об этом спасателям и ни в коем случае не трогайте их самостоятельно. Берегите себя и своих близких!", – призвали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева мужчина обнаружил гранату у мусорного бака. Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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