В Киеве на Троещине мужчина нашел у помойки гранату. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева мужчина обнаружил гранату у мусорного бака. Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Как там оказался боеприпас, установят правоохранители.

"Городяне продолжают обнаруживать опасные находки в самых неожиданных местах. В Деснянском районе на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что возле мусорного бака обнаружил предмет, похожий на гранату. Инспекторы быстро прибыли на место, огородили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Ирпене Киевской области саперы изъяли современную минометную мину "НОНА". Боеприпас прямо на улице нашла местная жительница.

Как сообщал OBOZ.UA, саперы-водолазы извлекли из реки Днепр остатки вражеского беспилотного летательного аппарата. Он был сбит силами украинского ПВО во время очередного российского удара по Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!