В Киевской области во время пожара в собственном доме заживо сгорел мужчина

В селе Калиново в Киевской области возник пожар в частном доме. Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело владельца жилья.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о пожаре в селе Калиново по улице Молодежная поступила 9 марта в 22:10.

"По прибытию бойцами ГСЧС было установлено, что горит комната в жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело владельца дома. Возгорание локализовали в 22:47 и полностью ликвидировали в 23:16. Причина пожара устанавливается", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Печерском районе Киева в четверг, 2 марта, предварительно, в результате взрыва пропанового баллона возник пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек, а еще шесть, среди которых был ребенок, были эвакуированы.

В столице в пятницу, 3 марта, ночью произошел пожар в Печерском районном управлении полиции. Предварительно событие произошло из-за аварийных режимов в работе электросетей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во вторник, 7 марта, возник пожар в подсобном помещении подземного паркинга. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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