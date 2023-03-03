В Киеве в результате взрыва газового баллона возник пожар в многоэтажке: бойцы ГСЧС спасли трех человек. Фото

В Печерском районе Киева в четверг, 2 марта, предварительно, в результате взрыва пропанового баллона возник пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек, а еще шесть, среди которых был ребенок, эвакуировали.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Событие произошло на улице Предславинской, 34.

По словам спасателей, сообщение о пожаре в Печерском районе Киева поступило 2 марта в 16:10. На месте происшествия было установлено, что горит одна из квартир на 3 этаже 9-этажного жилого дома.

"Пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому огнеборцы сразу приступили к эвакуации людей и тушению огня. Во время разведки были спасены 3 человека, а также выведены на свежий воздух 5 взрослых и 1 ребенок с верхних этажей квартиры, где возникло возгорание", – рассказали в пресс-службе.

В 16:58 спасатели локализовали пожар на площади в 12 квадратных метров, а в 17:16 окончательно ликвидировали. По предварительной информации возгорание произошло в результате взрыва пропанового баллона, но окончательную причину пожара установят правоохранители. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в четверг, 2 марта, возник пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Событие произошло на проспекте Степана Бандеры, вблизи супермаркета "Ашан".

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