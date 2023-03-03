В центре Киева произошел пожар в райуправлении полиции: известны подробности. Видео

В Киеве в пятницу, 3 марта, ночью произошел пожар в Печерском районном управлении полиции. Предварительно событие произошло из-за аварийных режимов в работе электросетей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Причины возникновения возгорания установят эксперты (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Оперативная информация. Ночью, в 00:50, в трех этажном здании Печерского райуправления полиции произошел пожар. Силами ГСЧС его ликвидировали, пострадавших нет, распространение огня и осложнения не произошло", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вероятной причиной пожара может быть возникновение аварийных режимов работы в электросети. Следует отметить, что в сети было обнародовано видео с последствиями возгорания, в частности видно, что огонь возник на третьем этаже райуправления.

Напомним, в Оболонском районе Киева в четверг, 2 марта, возник пожар на станции технического обслуживания автомобилей. Событие произошло на проспекте Степана Бандеры, вблизи супермаркета "Ашан".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева в четверг, 2 марта, предварительно, в результате взрыва пропанового баллона возник пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек, а еще шесть, среди которых был ребенок, были эвакуированы.

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