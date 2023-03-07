В Киеве произошел пожар в помещении подземного паркинга: есть погибший. Фото

В Деснянском районе Киева во вторник, 7 марта, возник пожар в недействующем подсобном помещении подземного паркинга. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Трагедия произошла на проспекте Червоной Калины, 68.

По словам спасателей, 7 марта в 09:13 к ним поступило сообщение о пожаре в Деснянском районе столицы.

"Как оказалось, возгорание возникло в недействующем подсобном помещении отдельно стоящего подземного паркинга, размером 10х5 м. В 09:47 огонь был локализован, а в 10:08 полностью ликвидирован. Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни", – рассказали в ГСЧС.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, в Печерском районе Киева в четверг, 2 марта, предварительно, в результате взрыва пропанового баллона возник пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек, а еще шесть, среди которых был ребенок, были эвакуированы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в пятницу, 3 марта, ночью произошел пожар в Печерском районном управлении полиции. Предварительно событие произошло из-за аварийных режимов в работе электросетей.

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