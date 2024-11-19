В Киевской области во время пожара в частном доме погибли два человека. Подробности трагедии и фото

В поселке Ставище Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тела двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия будут установлены правоохранителями.

По словам спасателей, 18 ноября, в 20:17 они получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Ставище Белоцерковского района.

"По прибытию к месту вызова спасателями установлено, что горит жилая комната в доме. Спасателями при пожаре в доме обнаружены тела двух человек, 1962 и 1976 годов рождения. Возгорание было ликвидировано в 21:18", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Соломенском районе Киева в квартире жилого дома взорвался аккумулятор велосипеда, в результате чего возник пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева в ночь с 17 на 18 ноября горела квартира на 9 этаже жилого дома. В результате пожара пострадали два человека.

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