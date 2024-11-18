В Киеве произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшие. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева ночью с 17 на 18 ноября горела квартира на 9 этаже жилого дома. В результате пожара пострадали 2 человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину и обстоятельства возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 17 ноября в 23:35 они получили уведомление о пожаре на улице Голосеевской, 6.

"На месте было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат на 9 этаже 16-этажного жилого дома. Огонь был локализован 18 ноября в 0:32 на площади 70 квадратных метров и окончательно ликвидирован в 0:59", – рассказали в ГСЧС.

Как добавили пожарные, в ходе тушения и разведки, с верхних этажей были эвакуированы два человека и переданы медикам. Женщину, 1941 года, после осмотра госпитализировали с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

В результате пожара огнем повреждена мебель, личные вещи, оконные рамы, межкомнатная дверь, сгорело и разобрано 70 кв. м внутренней отделки квартиры, закопчены стены и потолок квартиры и общего коридора, задымлены лестничные клетки и общие коридоры верхних этажей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в субботу, 16 ноября, во время движения загорелся маршрутный автобус. Событие произошло возле станции метро "Академгородок".

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