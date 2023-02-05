В Киевской области во время ночного пожара погиб пенсионер. Фото

В селе Тарасовка Киевской области в ночь с 3 на 4 февраля произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома в селе Тарасовка Фастовского района, на улице Зеленая, поступило 4 февраля в 0:07.

"По прибытию, спасателями было установлено, что огнем охвачен двухэтажный жилой дом на площади 120 метров квадратных. Во время проведения разведки, было обнаружено тело погибшего мужчины, 1958 года рождения. Пожар был локализован в 2:31 и полностью ликвидирован в 3:48", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Святошинском районе Киева в субботу, 28 января, во время тушения пожара в многоэтажном доме спасатели обнаружили тело мужчины. В Голосеевском районе столицы в понедельник, 30 января, возник пожар в частном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину, у которого предварительно диагностировали отравление угарным газом и ожоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева во вторник, 31 января, бойцы ГСЧС во время пожара спасли женщину. Огонь возник в квартире многоэтажного дома по бульвару Кольцова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!