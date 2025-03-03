В центре Киева мужчина во время ссоры с прохожим устроил стрельбу. Подробности и фото

Правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, устроил стрельбу в центре Киева. Злоумышленник начал цепляться к прохожему, а затем несколько раз выстрелил.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, водитель состоялся вечером на улице Богдана Хмельницкого. К ним обратился охранник заведения с сообщением о том, что он слышал спор между мужчинами, а затем произошла стрельба.

"В рамках начатого уголовного производства мы установили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и начал трогать его за одежду. Во время дальнейшей толкотни фигурант вытащил травматический пистолет и произвел два выстрела в гору. 49-летнего стрелка полицейские задержали на месте происшествия", – уточнили в пресс-службе.

По факту хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева мужчина открыл стрельбу в парке Партизанской славы. Нарушителя оперативно задержали и разоружили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!